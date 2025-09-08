703 أيام على حرب الإبادة ..شهداء في حي الرمال والنصر وتدمير متسارع في الشيخ رضوان

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 يومها الـ703 على التوالي وسط مواصلة المجازر بحق المواطنين في مناطق متفرقة ،مما أدى لسقوط عدد من الشهداء في حي الرمال والنصر والشاليهات غرب مدينة غزة والشيخ رضوان ، واستمرار تفجير مزيداُ من الروبوتات المفخخة في محيط بركة الشيخ رضوان.

مصادر طبية اعلنت عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل، وأصيب العشرات فجر اليوم الإثنين، بعد قصف الاحتلال مناطق واسعة في مدينة غزة.

مستشفى الشفاء، أعلن عن وصول شهيدين ومصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مسجد الكنز بحي الرمال غرب مدينة غزة.

ووصل 4 شهداء بينهم طفلة ومصابين بقصف استهدف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من منطقة الشاليهات على شاطئ بحر مدينة غزة، وشهيد وعدد من المصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع اليرموك بمدينة غزة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بعد قصف للاحتلال على مفترق طموس في حي النصر غرب مدينة غزة.

واستشهد عدد من المواطنين إضافة لعدد من المفقودين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي بعلوشة والنمر في شارع أحمد ياسين بحي الشيخ رضوان

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال استهدفت منزلاً مأهولاً بالسكان لعائلة الضعيفي خلف سوبر ماركت عطالله في شارع اليرموك بمدينة غزة، يوجد شهداء تحت الانقاض

وفجر جيش الاحتلال روبوتات مفخخة لتدمير منازل المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان، وقصفت مدفعية الاحتلال شرق حي الشيخ رضوان بالتزامن مع إطلاق نار من مسيرات للاحتلال.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 64,455 شهيدًا و 162,776 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,911 شهيدًا و 50,735 إصابة.

وارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,416 شهيدًا وأكثر من 17,709 إصابة ، في حين ارتفع العدد الإجمالي لشهداء المجاعة وسوء التغذية 387 حالة وفاة، من ضمنهم 138 طفلًا.

ومنذ إعلان IPC عن المجاعة في غزة، تم تسجيل 109 حالة وفاة، من بينهم 23 طفلًا.