حماس ترحب بالمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وتعلن جاهزيتها للتفاوض فورًا

فلسطين اليوم

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، أنها تلقت عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان لها، ترحيبها بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مشددة على أنها جاهزة فوراً للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.

وأضاف البيان أن حماس تطالب بتشكيل لجنة من المستقلين الفلسطينيين لإدارة قطاع غزة تتسلم عملها بشكل فوري، مع ضمان التزام الاحتلال علناً وصراحة بما سيتم الاتفاق عليه، حتى لا تتكرر التجارب السابقة من تنصل أو انقلاب على الاتفاقات.

وأشار البيان إلى أن الحركة وافقت في وقت سابق، وتحديداً في 18 آب/ أغسطس 2025 بالقاهرة، على اتفاق قدمه الوسطاء بناءً على مقترح أمريكي، إلا أن الاحتلال لم يرد عليه حتى اللحظة، بل وواصل ارتكاب المجازر وعمليات التطهير العرقي.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أنها على تواصل مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار وصولاً إلى اتفاق شامل يلبي متطلبات الشعب الفلسطيني.