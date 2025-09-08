الطقس في فلسطين اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025: الحرارة حول معدلها

فلسطين اليوم

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم غد الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 9 سبتمبر 2025، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 10 سبتمبر 2025، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع أعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.