المستوطنون يقتحمون الأقصى وإخطارات بهدم منشآت في القدس

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مكثفة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وأدى المستوطنون صلوات وطقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بالقرب من مصلى باب الرحمة، بينما أغلقت شرطة الاحتلال أبواب الأقصى أمام المصلين لتأمين الاقتحامات.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في المدينة، إن سلطات الاحتلال كثفت استدعاء المقدسيين مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية، حيث استدعت العشرات منهم للتحقيق في مركز شرطة القشلة، تمهيدا لإبعادهم عن الأقصى.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال اقتحمت، السبت، منزل نائب مدير الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات في بلدة صور باهر، وسلمته ونجله استدعاء للتحقيق اليوم في القشلة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت انتهاكات المستوطنين وشرطة الاحتلال في الأقصى بشكل غير مسبوق، حيث يؤدي المستوطنون طقوسهم داخل المسجد جماعيا، إضافة إلى مواصلة منع أهالي الضفة الغربية من دخول القدس والوصول إلى المسجد الأقصى، وتشديد شرطة الاحتلال إجراءاتها على أبواب الأقصى وتقييد وصول المصلين إليه.

وفي سياق منفصل، وزعت سلطات الاحتلال 7 إخطارات هدم طالت 3 منازل و4 منشآت تجارية في ضاحية الأقباط ببلدة الرام، وأمهلت أصحابها 3 أيام للهدم الذاتي لصالح مشاريع استيطانية.

كما اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس حي السويح في بلدة سلوان ونفذت عمليات تفتيش ومتابعة.

وفي سياق آخر، أظهرت صور نشرتها منصات مقدسية محلية استبدال تسمية حائط البراق إلى حائط المبكى (التسمية اليهودية) على حافلات القدس، في خطوة عدها مقدسيون ضمن سلسلة خطوات وإجراءات تهويد معالم القدس.