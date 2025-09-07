هأرتس: قلق في "إسرائيل" من بطء وتيرة النزوح

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، عن قلق في هيئة الأركان الإسرائيلية من بطء وتيرة نزوح السكان من غزة، حتى الآن غادر أقل من 10% من نحو مليون شخص يتواجدون في غزة ومحيطها، وفقاً للتقديرات الأولية.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، نسف المباني السكنية في مدينة غزة ضمن خطته لتهجير السكان واحتلال المدينة، فقصف أمس «برج السوسي السكني الكبير»، المقابل لمقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، بالإضافة إلى برج سكني ثاني في حي الرمال بمدينة غزة، بعدما دعا سكان المدينة إلى مغادرتها والانتقال إلى منطقة المواصي جنوباً، مع استعداده لتنفيذ هجوم بري على المدينة.

ونقلت الصحيفة: في الاستخبارات يعرفون الحقيقة، أنه لا يمكن ضمان ألا يُصاب الأسرى في ظل تكثيف الغارات، يكفي التذكير بما حدث في رفح قبل نحو عام.

وقالت هآرتس: من غير المتوقع أن تؤدي العملية العسكرية في غزة إلى تحقيق نصر كامل أو إلى تحرير جميع الأسرى.

وأضافت: من دون اتفاق فالسيناريو المرجّح هو إلحاق أذى تدريجي بالأسرى وعناد حماس، رغم الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها.