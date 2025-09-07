وفد حماس يختتم زيارته للقاهرة ضمن جهود إنهاء الحرب

فلسطين اليوم

اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء أمس السبت زيارة إلى جمهورية مصر العربية، ضمن جهود العمل من أجل إنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة ووقف تصاعد العدوان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي، أن الوفد برئاسة زاهر جبارين وعضوية حسام بدران وكمال أبو عون وغازي حمد ومحمود مرداوي، وفصائل فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات فلسطينية ورجال أعمال في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت الحركة أن اللقاء يهدف تعزيز التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية، إلى جانب التأكيد على أن وحدة الموقف والميدان هي الضمانة لإنهاء الحرب وتعزيز الصمود.

وأضافت الحركة في بيانها:" ️جاءت الزيارة تزامناً مع تصاعد جرائم الاحتلال في قطاع غزة وتزايد سياسة التدمير والتهجير الممنهجة، وذلك في إطار الخطط الصهيونية لإعادة احتلال مدينة غزة واستمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين."

وتابعت: اتفقت الفصائل الفلسطينية على استدامة البحث عن سبل إنهاء الحرب وإسناد صمود أهالي قطاع غزة، ومواجهة ما تتعرض له الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب تعزيز العمل المشترك لإدارة المعركة، ورسم خارطة طريق وطنية لما بعد الحرب.