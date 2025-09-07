حدث فلكي نادر في سماء فلسطين اليوم: خسوف كلي للقمر

فلسطين اليوم

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، ان سماء فلسطين تشهدت مساء يوم غد الأحد حدثا فلكيا مثيرا، وهو خسوف كلي للقمر، ويستمر الخسوف لمدة 5 ساعات و27 دقيقة، ويطلق عليه ايضا "القمر الدموي".

وسيكون لخسوف الكلي للقمر بحسب الجمعية الفبكية الفلسطينية مرئيا بالعين المجردة في فلسطين، والدول العربية، ومعظم مناطق آسيا، وأستراليا، والأجزاء الوسطى والشرقية من أوروبا وأفريقيا.

ويبدأ الخسوف الجزئي في سماء فلسطين عند الساعة 07:27 مساءً، ويبدأ القمر بالدخول في منطقة الظل الداخلي للأرض (الظل)، ويفقد ضوءه تدريجيًّا، وفي هذه المرحلة يمكن رؤية شكل ظل الأرض المقوس على سطح القمر وهي إحدى الطرق القديمة التي استخدمها العلماء لإثبات كروية الأرض.

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية انه عند الساعة 08:30 مساءً يبدأ الخسوف الكلي، ويصبح القمر داخل منطقة الظل بالكامل، وينتهي الخسوف الكلي عند الساعة 09:54 مساءً، وتبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي حتى الساعة 10:56 مساءً ويستعيد القمر كامل إضاءته تدريجيًا.

والخسوف الكلي للقمر يحدث عندما تقع الأجرام الثلاثة -الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، بحيث يمر القمر عبر الجزء الداخلي من ظل الأرض المعروف باسم الظل، ويقع هذا الخسوف قبل حوالي يومين من وصول القمر إلى نقطة الحضيض (أقرب مسافة له من الأرض)، مما يجعل حجمه الظاهري عند ذروة الخسوف أكبر بنحو 3.2% مقارنة بالمتوسط.