اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شهدت مدن وبلدات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية فجر اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، اقتحامات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات أوقعت إصابات بالرصاص، فيما شن مستوطنون اعتداءات بحق الأهالي وممتلكاتهم في عدة مناطق من الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الناشطة السياسية هناء البيدق وزوجها بشار ا

لطويل خلال اقتحام منزلهما في منطقة رام الله التحتا بمدينة رام الله فجر اليوم، كذلك أصيب شاب برصاص الاحتلال في اليد خلال مواجهات رافقت اقتحام الاحتلال مدينة رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال مدير هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية إبراهيم الراشد عقب مداهمة منزله في بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة، إلى جانب اعتقال الشابة سلام إبراهيم علي من قرية كفيرت جنوب غرب جنين، والشاب جمال عبد الكريم راشد من جنين بعد تعرضه للضرب الشديد.

فيما اعتقلت تلك القوات والد المطارد (مُلاحق إسرائيليًا) عيسى أبو شرار في مخيم بلاطة شرق نابلس، واقتحمت المسجد الحنبلي بالبلدة القديمة من مدينة نابلس وخربت بعض محتوياته.