اقتحامات بالضفة ومستوطنون يضرمون النار بمساحات زراعية بالخليل

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، مدن رام الله ونابلس وجنين والخليل، ووقعت مواجهات بين الاحتلال وشبان في قرية بيت ريما قرب رام الله، في حين أطلق مستوطنون الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين وأضرموا النيران في مساحات زراعية في الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في أثناء اقتحامها منطقة رام الله التحتا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بلاطة والعين في مدينة نابلس.

في غضون ذلك، أصيب مواطنان برصاص المستوطنين في خلة العيص بقرية شيوخ شمال شرقي الخليل كما أضرم المستوطنون النار بأراضي المواطنين هناك.

ووفق مصادر محلية، فقد أطلق المستوطنون الرصاص الحي باتجاه المنازل وأضرموا النيران في مساحات زراعية بالبلدة، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة في مدينة الخليل تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة ومنعت المواطنين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي وأداء الصلاة فيه.

وأضافت المصادر أن اقتحامات المستوطنين تنفَذ كل يوم سبت وتتزامن مع إغلاق المحال التجارية وتشديد الإجراءات العسكرية في محيط البلدة القديمة.

وقد اعتدى مستوطنون بالضرب على 6 من أفراد عائلة الشهيد مروان القواسمي، ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إليهم في منطقة واد السبع شمال غرب الخليل.

وقال شريف القواسمي (النجل الأكبر في العائلة) إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة واحتجزت أفراد العائلة لساعات، قبل أن تسلمهم للهلال الأحمر ، حيث نُقلوا إلى مستشفى الخليل لتلقي العلاج.

وفي جنين، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام منازل في مخيم المدينة ومحيطه، وتحويل المدينة إلى ثكنات عسكرية. ويسوق الاحتلال ذريعة أن تلك المنازل تقع في مناطق عمليات عسكرية.

وفي شمال القدس المحتلة، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا للاجئين، وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت، الليلة الماضية، 16 مواطنا على الأقل، خلال حملة واسعة نفذتها في بلدة عَـناتا.

وقد رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) -خلال أغسطس/آب الماضي- نحو 1613 اعتداء ارتكبها جيش الاحتلال ومستوطنون بحق فلسطينيين وممتلكاتهم، بينها 431 اعتداء ارتكبها مستوطنون.