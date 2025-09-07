بعد قصف الأبراج العالية: تحذير من انقطاع وشيك للاتصالات

فلسطين اليوم

حذر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" من انقطاع وشيك بشبكات الاتصالات والإنترنت في غزة، جراء القصف الإسرائيلي للأبراج السكنية.

واعتبر المرصد، استهداف المباني المرتفعة في غزة يشكل تهديدًا مباشرا لقطاع الاتصالات والانترنت، لأن الشركات المحلية تثبّت على أسطح هذه المباني بمعداتها الفنية الحيوية.

وذكر أن جيش الاحتلال دمّر خلال الساعات الماضية برجين سكنيين، ويتوعد بتدمير المزيد في الأيام المقبلة.

وأكد أن إسرائيل تسعى من خلال تدمير الأبراج لتحقيق أهداف متكاملة، أبرزها تعميق سياسة المحو العمراني، ودفع السكان للنزوح القسري، وتدمير ما تبقى من البنية التحتية لشبكات الاتصالات والإنترنت.

وشدد على أن شبكة الاتصالات والإنترنت تواجه أيضًا، خطر الانهيار الكامل، بفعل التعطّل المتوقع لمحطات التشغيل، نتيجة شح إمدادات الوقود.

وبين أن تدمير البنية التحتية للاتصالات يهدف لتعطيل جهود الاستجابة الإنسانية، وفرض عزلة تامة على المدنيين لبث حالة من التشويش وانعدام اليقين تدفعهم إلى النزوح القسري.

وأضاف أن انقطاع الاتصالات يعرقل بصورة خطرة عمل الطواقم الطبية والإغاثية ويمنع وصولها إلى الضحايا ويفقدها القدرة على الاستجابة العاجلة للنداءات الإنسانية.

وطالب المرصد جميع الأطراف ذات العلاقة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف تدمير ما تبقى من البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 225 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.