أكسيوس: ويتكوف نقل رسائل إلى حماس مبادئ لمقترح صفقة شاملة

قال موقع أكسيوس، اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف نقل رسائل إلى حركة حماس عبر الناشط الإسرائيلي غيرشون باسكين، بشأن اتفاق شامل للإفراج عن جميع المحتجزين الـ48 المتبقين مقابل إنهاء الحرب.

وبحسب ما نقل الموقع عن مصدر وصفه بالمطلع، فإن باسكين على اتصال مع القيادي في حماس غازي حمد، الذي سبق أن كان على اتصال به وساعد في نقل رسائل خلال مفاوضات إطلاق سراح جلعاد شاليط قبل أكثر من عشرة سنوات، بحسب الموقع.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بنقل مبادئ لمقترح صفقة شاملة إلى حركة حماس، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، والإفراج عن جميع المخطوفين.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الحديث لا يدور عن صيغة نهائية أو رسمية، بل عن مبادئ عامة تهدف إلى استمرار المفاوضات.

وبحسب المعلومات، فإن الشخصية التي نقلت المبادئ إلى حماس هي إسرائيلي سبق له أن لعب دور الوسيط مع الحركة في مراحل سابقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير تُفيد بأن كلًا من مصر وقطر والولايات المتحدة تعكف على بلورة مقترح جديد خلال هذا الأسبوع، يتضمن وقف القتال في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وطرح بديل سلطوي لحماس في القطاع.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة "كان" عن مصدر مقرّب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قوله إن: "إسرائيل مستعدة لوقف احتلال مدينة غزة إذا عُرضت عليها صفقة حقيقية".

وعلى الجانب الأمريكي، من المتوقع أن يتوجه الوزير رون ديرمر، رئيس طاقم التفاوض والمقرّب من نتانياهو، إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي تصريح له نهاية الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن "الولايات المتحدة في مفاوضات عميقة مع حماس"، مضيفًا: "هذا خيار إسرائيل. إذا لم ننجح في إخراج الجميع الآن، فسيكون الأمر سيئًا جدًا. هناك 32 قتيلًا، و20 مخطوفًا لا يزالون أحياء، لكنني سمعت أن بعضهم توفي مؤخرًا".