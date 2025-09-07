فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فلسطين اليوم

فاز فيلم "صوت هند رجب"، الليلة بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ82 الذي اختتمت فعالياته الليلة.

وفيلم "صوت هند رجب" هو عمل سينمائي عن الساعات الأخيرة في حياة طفلة فلسطينية استشهدت مطلع 2024 برصاص جيش الاحتلال.

وقالت مخرجة العمل التونسية كوثر بن هنية: "لا يمكن للسينما أن تُعيد هند إلى الحياة وتمحو الفظائع التي ارتُكبت بحقها"، لكنها "قادرة على حفظ صوتها لأن قصتها ليست لها وحدها، بل هي قصة مأساوية لشعب بأكمله يعاني من إبادة جماعية ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتصرف بإفلات من العقاب".

واستشهدت هند (6 سنوات) في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، بعدما استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة كانت داخلها مع أقاربها، حيث ظلت عالقة في السيارة بين جثث أقاربها الذين استشهدوا على الفور بعد استهداف السيارة.

وعقب استهداف السيارة، تواصلت الطفلة الهند، هاتفيا مع الإسعاف لإنقاذها، إلا أن الاحتلال استهدف الطاقم الإغاثي الذي جاء لإنقاذها، وبعد 12 يوما من الحادثة عُثر على الطفلة هند وقد ارتقت داخل السيارة.