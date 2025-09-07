طقس فلسطين: درجات حرارة معتدلة حتى الثلاثاء

فلسطين اليوم

يتوقع الراصد الجوي اليوم الأحد أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

ويسود جو صيفي عادي في المناطق الجبلية، بينما يبقى الجو حارا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

ومع حلول الليل، يصبح الطقس لطيفًا مع بعض البرودة في المناطق الجبلية، ولطيفًا ومنعشًا في بقية المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، دون تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى حول معدلها السنوي.

ويستمر الطقس صيفيًا عاديا في الجبال، وحارا نسبيا في المناطق السهلية، وشديد الحرارة في الأغوار.

ليلا، يكون الجو منعشا إلى بارد نسبيا في المناطق الجبلية العالية، ولطيفا في باقي المناطق، مع رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، وبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتبقى ضمن المعدلات السنوية العامة.

ويستمر الطقس صيفيًا عاديًا، بينما تظل الحرارة مرتفعة بشكل كبير في الأغوار، حيث تصل درجات الحرارة إلى منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية. ومع المساء والليل، يسود طقس لطيف ومنعش.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.