8 شهداء بينهم أم وطفلتها بقصف الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مناطق واسعة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الأم فداء كمال اللوح وطفلتها بتول؛ جرّاء قصف الاحتلال لخيمة نازحين، غرب مستشفى الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون من منتظري المساعدات، بعد إطلاق النار وقصف الاحتلال لهم في منطقة زيكيم شمال غزة.

كما استشهد مواطن برصاص مسيرة للاحتلال في شارع الجلاء بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، واستشهد مواطنان جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة مرتجى في حي الزيتون جنوب المدينة.

ونسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددًا من المباني السكنية، شرق بركة الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 62 مواطنا على الأقل جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 41 في مدينة غزة وشمال القطاع و20 من منتظري المساعدات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 64,368 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 162,367، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.