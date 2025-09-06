17 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس وقرية تياسير

فلسطين اليوم

أصيب 17 مواطنا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة طوباس وقرية تياسير شرقها.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع 17 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة طوباس، منها 13 إصابة بالغاز، و3 اصابات جراء السقوط، إضافة إلى إصابة نتيجة اعتداء جنود الاحتلال على مواطن بالضرب.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طوباس وانتشرت في عدة أحياء منها وأصيب عدد من المواطنين خلال الاقتحام.