السيناتور الأمريكي ساندرز: يجب وقف المساعدات العسكرية "لإسرائيل"

فلسطين اليوم

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بلغت حداً "يفوق الوصف"، ودعا إلى وقف المساعدات العسكرية المُقدمة لإسرائيل.

وأكد ساندرز في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية، السبت، أن معظم من فقدوا أرواحهم في غزة حتى الآن هم من النساء والأطفال وكبار السن، وأن الأزمة الإنسانية في غزة "لا توصف".

وأوضح أن البنية التحتية في غزة قد دُمرت بالكامل، مضيفاً: "لقد دُمر كل شيء: المساكن وشبكات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمدارس والجامعات".

وتابع قائلا: "حصار الجيش الإسرائيلي يمنع دخول الغذاء إلى غزة. المئات يتضورون جوعاً. لقد وصلنا الآن إلى مستوى من الهمجية يتضور فيه الأطفال جوعاً".

ودعا لوقف المساعدات العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، قائلا إن "الشعب الأمريكي لا يريد إرسال مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى الحكومة الإسرائيلية لتجويع الأطفال في غزة".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و300 شهيدا و162 ألفا و5 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.