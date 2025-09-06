وزارة التعليم تقرر إعادة امتحان اللغة العربية الثلاثاء 16 سبتمبر 2026 لكافة الطلبة توجيهي 2006 من غزة

فلسطين اليوم

قررت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت 6سبتمبر2025 اعادة امتحان اللغة العربية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 القادم لكافة الطلبة واعتبار امتحان اليوم تجريبياً

وبينت ان المنصة التعليمية تعرضت لهجوم سيبراني من عدة دول منعت جزء كبير من الطلبة من التقدم للامتحان ن حيث سيقدم الطلبة باقي الامتحانات في موعدها بشكل طبيعي وحسب البرنامج المعلن سابقاً