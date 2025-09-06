الاحتلال يهدد بقصف برج الرؤيا قرب دوار المالية والسوسي قرب الصناعة

فلسطين اليوم

أصدر الاحتلال "الاسرائيلي" إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية

والبلوكات : من مفترق المالية وحتى الأزهر

من مفترق الازهر وحتى الصناعة

من مفترق الصناعة الى الاصيل في شارع الصناعة

في حين تلقى عدد من المواطنين اتصالات من جيش الاحتلال تطالبهم بإخلاء برج السوسي الكائن قرب مفترق الصناعة .

ويشار الى ان الاحتلال ققصف برج مشتهى قرب دوار انصار كخطوة انتقامية من السكان وزيادة الضغط على المقاومة



