هذا ما عرضه هاليفي بشأن حرب غزة  وهكذا كان رد نتنياهو !

فلسطين اليوم

ذكرت هيئة البث "الإسرائيلية" اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 أن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هاليفي عرض خلال فترة ولايته مبادرة على المستوى السياسي تقضي بالتوصّل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت قناة (كان) التابعة لهيئة البث، عن مصادر قولها “إن فريقا من ضباط شعبة العمليات والقسم الاستراتيجي في الجيش أعد عدة سيناريوهات عرضت على المستوى السياسي، كان محورها أن الإفراج عن الأسرى سيسهل عملية استكمال القضاء على حماس والمقاومة. إلا أن المستوى السياسي رفض هذه المبادرة بشكل قاطع”.

وأوضحت المصادر أن هليفي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأشهر التي سبقت الدخول البري إلى رفح، بلورة مقترح يقوم على الإفراج عن كافة الأسرى مقابل إنهاء الحرب، لكن نتنياهو رفض المقترح خلال إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) ووصفه بأنه “هزيمة”، ولم يطرحه على فريق التفاوض.

كما أشارت إلى أن خطة الجيش التي صيغت في مايو/ أيار 2024 كانت متعددة المراحل، تضمنت إطلاق جميع الأسرى وإنهاء الحرب بعد تنفيذ الاتفاق بالكامل. غير أن قرار نتنياهو حال دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء.

وبعد مرور سنة ونصف، يقول تقرير هيئة البث إن سياسة نتنياهو تغيّرت، إذ أصبح الآن مستعدا للنظر في اتفاق كامل ينص على إطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء الحرب، وفقا للشروط التي تقبل بها إسرائيل.