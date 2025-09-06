لأول مرة منذ بداية الحرب ..طلبة التوجهي 2006 في قطاع غزة يتقدمون للإمتحانات الكترونيا

فلسطين اليوم

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 ، من غرفة العمليات الحكومية في رام الله، امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة من مواليد العام 2006 الكترونيا، حيث سجل للامتحان حوالي 27 ألف طالب/ة من مختلف مديريات القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، بحضور رئيسة غرفة العمليات الحكومية، وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP جاكو سيلييرز، وممثلين عن الأسرة التربوية وأعضاء من غرفة العمليات والمؤسسات الشريكة والإعلاميين.

ويأتي هذا الحدث الاستثنائي، في ظل عدوان احتلالي متواصل تسبب في حرمان أكثر من 70 ألف طالب/ة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، علاوة على 4000 استشهدوا، و4000 تقدموا للامتحان في الخارج على مدار عامين.

وقال برهم: "من هنا، حيث كنا قبل فترة وأعلنا التزامنا بعقد امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة، وسط الدمار، ومن على ركام البيوت والمدارس، وفي ظل النزوح والجوع، ننتصر لحق طلبة غزة في التعليم، حتى وإنْ وقف العالم موقف المتفرج حيال ما يتعرض له التعليم في غزة والضفة من تدمير".

وأوضح أن الامتحان سيكون الكترونياً، وعبر منصة Wise School، وبالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية في الأردن، موجهاً شكره لجلالة الملك عبد الله وللأمير غازي ولرئاسة الجامعة على طيب الاهتمام والتعاون، مؤكداً في السياق ذاته اهتمام مؤسستي الرئاسة والحكومة بهذا الملف، الذي ظل حاضراً، وتعتبره الوزارة من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية.

وأشار إلى بعد غد الاثنين، سينطلق العام الدراسي في محافظات الضفة الغربية، مشيرا إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم، نتيجة قرصنة أموال الضرائب.

وتابع برهم: "خلال أيام، تستأنف المدارس الافتراضية لطلبة غزة عملها لبدء عام دراسي جديد، وسنتابع المراكز التعليمية وتوفير مساحات تعليمية وجاهية، ولدينا خطة متكاملة للتعامل مع آثار هذا الاستهداف غير المسبوق للتعليم بمكوناته كلها، اليوم، أكثر من 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها أزيلت من السجل التعليمي، ونحن نتحدث عن استشهاد قرابة 18 ألف طالب/ة و750 معلماً/ة، وتدمير أكثر من 90% من المدارس".

وأعلن الوزير أن الامتحان لتوجيهي 2007 سيكون قريباً جداً، حيث عقدت الوزارة الدورتين الأولى والثانية من الامتحان لطلبة غزة في الخارج، وأتاحت لهم الحصول على عدد كبير من المنح الدراسية في عديد دول العالم، وتواصل برامج إسناد جامعات غزة، ولديها خطة متكاملة صادقت عليها الحكومة للتعامل مع التعليم حال انتهاء العدوان.

وأردف برهم: "نعتبر أن العام الدراسي الجديد يبدأ اليوم، فمع عقد الامتحان ندشّن التدخل الأبرز، ونتوجه بالشكر لجامعة العلوم الإسلامية، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة التعليم فوق الجميع في قطر، وصندوق قطر للتنمية، والشكر موصول للإدارة العامة للامتحانات، ولوحدة تعليم غزة في الوزارة لقيامهم بجهود جبّارة، والشكر لمديري المدارس الافتراضية ولمعلميها من الضفة، وللطلبة غزة الذين كانوا يداومون وهم على أنقاض بيوتهم".

واختتم بيانه بمطالبة وجهها للمجتمع الدولي مفادها ضرورة تحمل مسؤولياته لحماية حق أطفال فلسطين في التعليم، قائلاً: "نشعر بالأسى لما لحق بالتعليم في غزة، ولتأخير انطلاق العام الدراسي في الضفة نتيجة قرصنة أموالنا، ونتطلع لمواقف ترتقي إلى حجم المأساة، ونطالب بحماية التعليم في القدس والأغوار والمسافر وفي كل مكان، فالتزامات دول العالم في قمة ( تحويل التعليم) أمام اختبار جدّي، والوصول الآمن للمدارس لم يعد مُتاحاً، والمدارس الجاذبة لم تعد موجودة، إذ لم تعد هناك مدارس أصلاً في غزة".

وفي كلمتها، أشادت الوزيرة حمد بإطلاق الامتحانات اليوم من قطاع غزة، والذي يأتي في ظل تحديات صعبة واستمرار المجاعة وهو حدث يبعث على الأمل والحياة رغم الركام والدمار، منوهةً إلى الجهود التي تقودها الحكومة من خلال غرفة العمليات، وتركيزها على توفير كل الظروف في قطاع غزة، معتبرةً أن انطلاقه الامتحانات اليوم لطلبة القطاع تعبيرٌ عن إرادة قوية وإصرار على الحياة والبقاء، مشيدةً بجهود وزارة التربية والتعليم العالي في هذا الإطار.

من جانبه؛ قدم ممثل برنامج UNDP سيلييرز مداخلة أكد فيها التزام البرنامج بكل ما من شأنه مساعدة طلبة غزة على تلقي حقهم في التعليم، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي قادت برؤية شجاعة هذا الجهد رغم الظروف الصعبة وهذا الإنجاز يعكس الابتكار من رحم المعاناة.

وأشار سيلييرز إلى التعاون القوي مع الوزارة وما قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من متابعات وخدمات لوجستية وأجهزة لوحية، مؤكداً أن البرنامج سيواصل تقديم كل الدعم والإسناد لمساعي الوزارة والشركاء، موجهاً رسالة قوية لطلبة فلسطين وطلبتها وتحديداً لطلبة غزة ثمن فيها ثباتهم وقوتهم.قائلاً: " أنتم الأمل والمستقبل لفلسطين و كل سؤال تجاوبون عليه هو فعل شجاع".