معاريف تكشف تفاصيل ما تم عرضه خلال جلسة الكابنيت بشأن  العملية العسكرية في غزة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة معاريف اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 ، تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية في غزة خلال تقرير موسع لها ، موضحاً ان العملية العسكرية في غزة قد تستمر عاما كاملا وستخلف 100 ضابط وجندي قتيل

وبينت الصحيفة ان هذا التقدير عُرض في جلسات الكابنيت، ليس كنتيجة دقيقة لمعادلة رياضية، بل لتوضيح لصناع القرار أن العملية لن تكون مجرد جولة عسكرية إضافية، بل حملة ثقيلة وطويلة من غير المضمون أن تنتهي بـ"حسم" الحركة ، على حد زعم الصحيفة.

وزعمت معاريف ان حركة حماس تدرك جيدًا أنها لا تملك القدرة العسكرية لوقف الجيش الإسرائيلي في مواجهة مفتوحة.

وأوضحت الصحيفة انها لا تستعد معركة شاملة على غرار "ستالينغراد"، بل أقرب إلى أسلوب الفلوجة في العراق، أي حرب عصابات تستنزف القوات المناورة، مع محاولات متكررة للحصول على أسرى جدد من صفوف الجيش

وتابعت الصحيفة ان طبيعة غزة تشبه ورقة تُطوى مرة بعد أخرى حتى تصل إلى مرحلة لا يمكن طيها أكثر، الأمر الذي يعني أن قسمًا غير قليل من سكان القطاع سيختار البقاء في مناطق القتال وعدم النزوح، ما سيُعقّد من مهمة الجيش ميدانيًا.