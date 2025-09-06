الإعلام الحكومي يصدر إحصائية كاملة بأعداد الشهداء والدمار بعد مرور 700 يوماً على الإبادة في غزة

فلسطين اليوم

نشر المكتب الإعلامي الحكومي اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 700 على التوالي، من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى السبت 6 سبتمبر 2025.

وبينت الاحصائية ان 73,731 مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية ، و64,300 مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة.، في حين يتبقى 9,500مفقود، منهم: شهداء مازالوا تحت الأنقاض، أو مصيرهم مازال مجهولاً.

وأشارت الى ان 20,000 عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (19,424) ، و عدد الشهيدات من النساء12,500 ، وصل منهن للمستشفيات (10,138).

وفيما يلي التقرير الاحصائي كاملاً:

*أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:*

🔸 (+2.4) مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.

🔸 (700) يومٍ على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين في قطاع غزة.

🔸 (≈90%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.

🔸 (+68) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية المباشرة للإبادة الجماعية.

🔸 (+80%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.

🔸 (109) مرات قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "إنسانية آمنة".

🔸 (+150,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

🩸 *ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:*

🔸 (73,731) مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية.

🔸 (64,300) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة.

🔸 (9,500) مفقود، منهم: شهداء مازالوا تحت الأنقاض، أو مصيرهم مازال مجهولاً.

🔸 (+20,000) عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (19,424).

🔸 (+12,500) عدد الشهيدات من النساء، وصل منهن للمستشفيات (10,138).

🔸 (8,990) عدد الأمهات الشهيدات.

🔸 (22,404) عدد الآباء الشهداء.

🔸 (1,009) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.

🔸 (+450) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

🔸 (1,670) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸 (139) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸 (248) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸 (173) شهيداً من موظفي البلديات في قطاع غزة، بينهم (4) رؤساء بلديات.

🔸 (+780) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.

🔸 (860) شهيداً من الحركة الرياضية من جميع الألعاب الرياضية.

🔸 (+39,000) أسرة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸 (2,700) أسرة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 8,563 شهيداً).

🔸 (6,020) أسرة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 12,911 شهيداً).

🔸 (+55%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

🔸 (376) شهيداً بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم (134) طفلاً.

🔸 (23) شهيداً بسبب عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات.

🔸 (41%) من مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

🔸 (+12,000) حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

🔸 (17) شهيداً بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري، (منهم 14 طفلاً).

⚕️ *ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:*

🔸 (162,005) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.

🔸 (19,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.

🔸 (+4,800) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).

🔸 (1,200) مجموع حالات الشلل.

🔸 (1,200) مجموع حالات فقدان البصر.

🔸 (429) مجموع المصابين من الصحفيين.

🔸 (6,691) مدنياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

🔸 (362) عدد من تعرضوا للاعتقال من الطواقم الطبية.

🔸 (48) عدد من تعرضوا للاعتقال من الصحفيين.

🔸 (26) عدد من تعرضوا للاعتقال من طواقم الدفاع المدني.

🔸 (21,182) مجموع أرامل الحرب (اللواتي استشهد أزواجهن).

🔸 (56,320) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما).

🔸 (+2,142 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.

🔸 (+71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.

🏥 *رابعاً: القطاع الصحي:*

🔸 (38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.

🔸 (96) مركزاً للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.

🔸 (197) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸 (788) هجوماً على خدمات الرعاية الصحية "مرافق، مركبات، كوادر، سلاسل إمداد".

🔸 (61) مركبة للدفاع المدني "إنقاذ وإطفاء" استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

📚 *خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:*

🔸 (95%) من مدارس قطاع غزة لحقت بها أضراراً مادية نتيجة القصف والإبادة.

🔸 (+90%) من المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي.

🔸 (662) مبنى مدرسياً تعرض لقصف مباشر، ما يقارب "80%" من إجمالي المدارس.

🔸 (163) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كلياً.

🔸 (388) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئياً.

🔸 (+13,500) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸 (+785,000) عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

🔸 (+830) معلماً وكادراً تربوياً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

🔸 (+193) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

🕌 *سادساً: دور العبادة والمقابر:*

🔸 (+833) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.

🔸 (+180) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل جزئي.

🔸 (3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من مرة.

🔸 (40) مقبرة دمرها الاحتلال من أصل (60) مقبرة.

🔸 (+2,450) جثماناً من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من المقابر.

🔸 (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

🔸 (529) شهيداً قتلهم الاحتلال واُنتشلوا من المقابر الجماعية داخل المستشفيات.

🏠 *سابعاً: السكن والنزوح القسري والإيواء:*

🔸 (≈268,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

🔸 (≈148,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.

🔸 (≈153,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

🔸 (+288,000) أسرة فلسطينية بدون مأوى.

🔸 (+125,000) خيمة اهترأت كلياً وغير صالحة للإقامة من أصل (135,000).

🔸 (≈2) مليون إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري.

🔸 (273) مركزاً للإيواء والنزوح القسري استهدفه الاحتلال.

🔥 *ثامناً: التجويع ومنع المساعدات والعلاج:*

🔸 (186) يوماً على إغلاق الاحتلال التام لجميع معابر قطاع غزة.

🔸 (111,600) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها لقطاع غزة.

🔸 (46) تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع.

🔸 (61) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.

🔸 (67) شهيداً من المبادرين والقائمين على العمل الخيري قتلهم الاحتلال.

🔸 (128) عدد مرات استهداف الاحتلال لقوافل المساعدات والإرساليات الإنسانية.

🔸 (2,362) شهيداً قتلهم الاحتلال في "مصائد الموت"، وأكثر من (17,434) إصابة، وأكثر من 200 مفقودٍ.

🔸 (650,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.

🔸 (40,000) طفل رضيع "أقل من عام" مهددون بالموت جوعاً بسبب انعدام حليب الأطفال.

🔸 (250,000) علبة حليب يحتاجها أطفال قطاع غزة شهرياً يمنع الاحتلال إدخالها.

🔸 (22,000+) مريض بحاجة للعلاج في الخارج ويمنعهم الاحتلال من السفر.

🔸 (+5,200) طفل يحتاجون إجلاءً طبياً عاجلاً لإنقاذ حياتهم.

🔸 (+17,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.

🔸 (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

🔸 (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

🔸 (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

🔸 (≈107,000) سيدة حامل ومرضعة مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

⚙️ *تاسعاً: البنية التحتية والمرافق العامة:*

🔸 (725) بئر ماء مركزي دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.

🔸 (134) مشروعاً للمياه العذبة استهدفها الاحتلال، مُرتكباً خلالها مجازر أودت بحياة أكثر من (9,400) شهيد، غالبيتهم من الأطفال.

🔸 (5,080) كيلو متر أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال.

🔸 (2,285) عدد محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال.

🔸 (235,000) عدادات المشتركين التي دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸 (+2,123) مليار كيلو وات/ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.

🔸 (+700,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

🔸 (+700,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

🔸 (+3) مليون متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

🔸 (244) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸 (292) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸 (208) مواقع أثرية وتراثية استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

🌾 *عاشراً: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:*

🔸 (+2,8) مليار دولار الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي نتيجة حرب الإبادة بغزة.

🔸 (+94%) من الأراضي الزراعية دمرها الاحتلال من أصل (178,000) دونم.

🔸 (1,223) بئراً زراعية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.

🔸 (665) مزرعة أبقار وأغنام ودواجن دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

🔸 (+93,000) دونم من الأراضي المزروعة بالخضروات تقلصت إلى (4,000) فقط.

🔸 (+85%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.

🔸 (405,000) طن من إنتاج الخضروات السنوي تراجع إلى (28,000) طن فقط.

🔸 (100%) من الثروة السمكية تضررت نتيجة استهداف الاحتلال لمناطق الصيد.