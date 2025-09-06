701 يوماً على حرب الإبادة بغزة.. شهداء في الشاطئ والنفق ومواصلة تفجير المنازل في الشيخ رضوان

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 يومها 701 على التوالي ، وسط مواصلة الاحتلال ارتكاب مزيداً من الجرائم بحق شعبنا

استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة نسمان غرب ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ.

وكانت مصادر طبية أعلنت إصابة 4 مواطنين ووجود 5 اشخاص تحت الانقاض من استهداف منزل لعائلة قنيطة في شارع النفق.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح، جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط القطاع.

وفي هذ الأثناء، تطلق طائرات الاحتلال المروحية نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 64,300 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 162,005 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.