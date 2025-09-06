الاحتلال يلقي مناشير على مناطق في شارع النصر والشاطئ هذه فحواها !
ألقى الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 ، على مناطق واسعة في النصر ومخيم الشاطئ بغزة حيث حملت المناشير الاعلان عن منطقة المواصي كمنطقة أمنة في ظل استمرار القتل فيها والادعاء انها منطقة انسانية أمنة .
وجاء فيها إلى سكان مدينة غزة وكل المتواجدين فيها: الإعلان عن المنطقة الإنسانية في قطاع غزة
# ابتداء من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة نعلن منطقة المواصي منطقةً إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل
يخصص شارع الرشيد كطريق إنساني حيث وفي هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش
بالإضافة إلى ذلك، تُجرى أعمال ترميم في المستشفى الأوروبي، وذلك لتمكين تقديم خدمات طبية أفضل للسكان، على حد زعمه
وتأتي هذه المناشير ، لدفع المواطنين للنزوح الي مناطق غير آمنة جنوب القطاع في ظل استمرار القتال واعتبار غزة منطقة قتال خطيرة ، لتهجير سكانها .