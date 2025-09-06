الاحتلال يلقي مناشير على مناطق في شارع النصر والشاطئ هذه فحواها !

فلسطين اليوم

ألقى الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 ، على مناطق واسعة في النصر ومخيم الشاطئ بغزة حيث حملت المناشير الاعلان عن منطقة المواصي كمنطقة أمنة في ظل استمرار القتل فيها والادعاء انها منطقة انسانية أمنة .





وجاء فيها إلى سكان مدينة غزة وكل المتواجدين فيها: الإعلان عن المنطقة الإنسانية في قطاع غزة

‏# ابتداء من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة نعلن منطقة المواصي منطقةً إنسانية حيث ستجرى فيها أعمال لتوفير خدمات إنسانية أفضل

‏يخصص شارع الرشيد كطريق إنساني حيث وفي هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش

‏بالإضافة إلى ذلك، تُجرى أعمال ترميم في المستشفى الأوروبي، وذلك لتمكين تقديم خدمات طبية أفضل للسكان، على حد زعمه

وتأتي هذه المناشير ، لدفع المواطنين للنزوح الي مناطق غير آمنة جنوب القطاع في ظل استمرار القتال واعتبار غزة منطقة قتال خطيرة ، لتهجير سكانها .