اعتقالات واسعة في عناتا شرق القدس ويحول أحد المنازل لمركز تحقيق ميداني

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، ، حملة اعتقالات واسعة في بلدة عناتا شمال شرق القدس، طالت 16 مواطنا على الأقل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط أعمال تفتيش وتمشيط واسعة في الشوارع، وداهمت عشرات المنازل، وفتشتها.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال حولت منزلا يعود ملكيته لعائلة "غيث" إلى مركز تحقيق ميداني، وعرف من بين المعتقلين: ياسر موسى الرفاعي، وأسامة جميل حلوة، ويوسف محمد الرفاعي، ومالك سامي الرفاعي، ومحمد عدنان الرفاعي، ويزيد احمد محمود ابراهيم، وشقيقه محمود، ووسيم احمد صالح ابراهيم، وأمجد حسين حلوة وشقيقه أحمد، ومحمود محمد الرفاعي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال منتصر ابراهيم اليمني وشقيقه مالك، وأحمد محمد حلوة، وعيد أيمن حمدان، وموسى محمود ابراهيم.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق سياسة الاحتلال المستمرة بالاقتحامات الليلية، ومداهمة المنازل، واحتجاز الأهالي داخل مراكز ميدانية للتحقيق، وتفتيش وتحطيم المنازل.