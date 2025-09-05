مدير منظمة الصحة العالمية: تجويع سكان غزة لن يُحقق الأمن لـ "إسرائيل"

فلسطين اليوم- وكالات

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف الحرب في قطاع غزة بشكل فوري، والسماح بخروج المرضى لتلقي العلاج في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في ظل الانهيار شبه التام للمنظومة الصحية في القطاع.

وقال تيدروس في تصريحات صحفية: "تجويع السكان في غزة لن يُحقق الأمن لإسرائيل، ولن يسهم في الإفراج عن الرهائن"، مشددًا على أن الحصار الشامل والعقوبات الجماعية تؤدي فقط إلى مزيد من المعاناة الإنسانية.

وفي سياق متصل، حذر تيدروس من تفشٍ خطير لوباء الكوليرا في السودان، حيث سُجلت إصابات في 18 منطقة مختلفة، وخاصة شمال دارفور، مشيرًا إلى أن نحو 130 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأكد أن المنظمة تستهدف تطعيم مليوني شخص في دارفور للحد من انتشار الوباء، داعيًا إلى دعم عاجل للاستجابة الصحية في السودان وغزة، وتوفير الحماية للمرافق الطبية والكوادر الصحية.