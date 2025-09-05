مصر ترد على تصريح نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

فلسطين اليوم- وكالات

أدانت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من معبر رفح.

وجاء في بيان للوزارة تأكيد مصر أنها "لن تكون أبداً شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسراً من ديارهم وأرضهم".

وشددت مصر على "الرفض التام لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى سواء قسرياً أو طوعياً"، مؤكدةً "رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع أو الطرد من أرضهم".

وأكد البيان على أن "الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى لجرائم التطهير العرقي"، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.