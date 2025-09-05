اليونيسف: أكثر من 700 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم الرسمي

فلسطين اليوم- غزة

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من الآثار الكارثية المستمرة للحرب الإسرائيلية على الأطفال في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 700 ألف طفل حُرموا من حقهم في التعليم الرسمي منذ بداية العدوان.

وقالت المنظمة إن المدارس لم تعد مكانًا للتعلّم بل تحولت إلى ملاجئ للنازحين، في حين لم تعد البيوت توفر الأمان أو الاستقرار اللازمين لمواصلة التعليم.

وأضافت اليونيسف أن ما يشهده قطاع غزة "يُجرد جيلًا كاملًا من الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم"، محذرة من تداعيات نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال الذين يعانون من الحرمان، والصدمة، وانعدام الأمان.

ودعت المنظمة إلى وقف فوري للعدوان، وإتاحة وصول المساعدات والمواد التعليمية، وإعادة تأهيل المدارس، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال في أقرب وقت ممكن.