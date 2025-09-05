حماس: تبريرات الاحتلال لاستهداف الأبراج السكنية "ذرائع واهية"

فلسطين اليوم- غزة

قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تبرير استهداف الأبراج السكنية وتدمير مدينة غزة عبر ادعاءات كاذبة عن استخدامها من قبل الحركة، "ليست سوى ذرائع واهية وأكاذيب مفضوحة".

وأكد الرشق في بيان صحفي اليوم، أن هذه الادعاءات تهدف فقط إلى "التغطية على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزّل في غزة، ومواصلة سياسة الإبادة والتدمير الشامل للقطاع".

وأشار إلى أن استهداف المناطق السكنية والبنية التحتية يعكس عقلية عدوانية لا تعبأ بالقانون الدولي ولا بأرواح الأبرياء، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصعيد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت ظهر اليوم الجمعة برج مشتهى السكني، غرب مدينة غزة، ودمرته بشكل كامل، وذلك بعد تهديدات لوزير حرب الاحتلال باستهداف المباني السكنية العليا في مدينة غزة، في محاولة من الاحتلال لدفع المواطنين للنزوح وترك المدينة.