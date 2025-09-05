الدفاع المدني: 5 شهداء في استهداف سيارة مدنية شمال غربي غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل سيارة مدنية جراء استهدافها من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي عند مفترق التوام شمال غربي قطاع غزة.

وأكدت الطواقم أنها تمكنت من انتشال جثمان طفل شهيد من داخل السيارة، فيما لا تزال أربعة جثامين أخرى عالقة داخل المركبة، ولم تستطع الطواقم الوصول إليها حتى اللحظة بسبب خطورة الموقع واستمرار الاستهداف في المنطقة.

وأوضح الدفاع المدني أن الطواقم تبذل جهوداً كبيرة في ظروف بالغة التعقيد، وسط نقص حاد في المعدات وتكرار القصف على مواقع الإنقاذ، ما يعوق عمليات الإخلاء ويهدد حياة عناصرها.

وجددت المديرية مناشدتها للمجتمع الدولي والهيئات الإنسانية لتوفير الحماية للطواقم العاملة في الميدان، وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية في إنقاذ الأرواح وانتشال الضحايا.