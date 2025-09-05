فلسطين اليوم

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ظهر اليوم، غارة جوية عنيفة استهدفت برج "مشتهى" السكني الواقع في منطقة أنصار غرب مدينة غزة، وسوته بالأرض.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قصف البرج بثلاثة صواريخ شديدة الانفجار، بعد أقل من ساعة على تهديد وزير حرب الاحتلال باستهدافه، في تصعيد جديد ضمن سلسلة الهجمات المتواصلة على القطاع.

ويُعد هذا القصف هو الثالث على الأقل الذي يتعرض له برج مشتهى منذ بدء الحرب، وسط استخدام واضح لمتفجرات ذات قدرة تدميرية عالية، ما تسبب بتدمير البرج بشكل كامل، وأحدث أضراراً جسيمة في البنايات المجاورة والخيام التي تؤوي نازحين.

ويواصل الاحتلال استهداف البنية السكنية المدنية في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في ظل استمرار القصف ونزوح مئات الآلاف من السكان.