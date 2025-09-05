الصحة بغزة: 3 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة المجاعة وسوء التغذية المتفاقمة في ظل الحصار المستمر والعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 376 شهيدًا، من بينهم 134 طفلًا، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية وغياب المقومات الأساسية للحياة.

وأضافت أن منذ إعلان تصنيف المجاعة من قبل شبكة "IPC" الدولية، تم تسجيل 98 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية، من ضمنهم 19 طفلًا، ما يعكس التدهور الخطير في الأوضاع الصحية والإنسانية.

وجددت الوزارة تحذيرها من استمرار الكارثة الإنسانية، داعية إلى تدخل دولي عاجل لإدخال الغذاء والدواء بشكل فوري ومستمر، وإنقاذ من تبقى من المرضى والمهددين بالموت جوعًا.