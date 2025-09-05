كتائب القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يتجول بسيارة في غزة لأول مرة

فلسطين اليوم

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، رسالة مصوّرة للأسير الإسرائيلي غاي دلال المحتجز لديها في قطاع غزة، يظهر خلالها وهو يتجول بسيارة بين ركام المنازل في مقطع مصوّر بتاريخ 28 أغسطس/آب الماضي.

وبثت "كتائب القسام" مقطعها مصورا، وجه خلاله الأسير "دلال" رسالة قال فيها، "كنا نعتقد أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا، لدى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش".

وأوضح الأسير دلال في الفيديو أن معاناته ومعاناة بقية الأسرى في غزة متواصلة يوميًا، معربًا عن صعوبة الظروف التي يمر بها نحو 2 مليون من سكان القطاع، من نقص في الماء والغذاء والغاز والكهرباء.

وأكد دلال أن حكومته تكذب طوال الوقت وتعيق عودة الأسرى إلى منازلهم، مشيرًا إلى أن هذه الظروف القاسية تتفاقم نتيجة سياسات الاحتلال والإهمال المستمر للأسرى المدنيين.

وأشار الأسير غاي دلال إلى شعوره بالخوف الشديد من أي هجوم محتمل للجيش على قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك قد يعرض حياتهم للخطر ويهدد حياتهم بالموت.

ووجه دلال رسالة مباشرة للمستوطنين، دعاهم فيها إلى التحرك والمطالبة بالإفراج عن الأسرى، وإحداث ضغط شعبي على الحكومة لوقف العدوان وإنقاذ حياتهم.