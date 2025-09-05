30 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 30 فلسطينيًا وأصيب العشرات في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

واستشهد أربعة مواطنين، بقصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية على دوار الـ17 غربي دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد مواطن وأصيب آخررن، باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب جمعية الشبان المسيحية بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وارتقى مواطنان وأصيب آخرون، باستهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين قرب مسجد النور بشارع الثورة في حي الرمال غربي غزة.

كذلك ارتقى ثلاثة شهداء وأصيب سبعة آخرين، بقصف طائرات الاحتلال لشقة سكنية قرب مركز الأطراف الصناعية بشارع سوق اليرموك في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بصول شهيدين وعدد من الإصابات الى مستشفى الشفاء، جراء استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين على مفترق الأزهر غربي مدينة غزة.

و استشهد 19 مواطنا وأصيب العشرات بقصف الاحتلال شققًا سكنية وخيامًا للنازحين في مدينة غزة