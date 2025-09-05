إيطاليا تتعهد بحماية مواطنيها على "أسطول الصمود"

فلسطين اليوم

تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وقالت ميلوني في منشور لها عبر "فيسبوك": إن "هذه المبادرة قد يكون لها غرض رمزي أو سياسي، لكن الحكومة الإيطالية كما دأبت دائمًا على ضمان سلامة مواطنيها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة مواطنيها في الخارج".

والأحد الماضي، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن أسطول الصمود من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوى شمال غربي إيطاليا.

وأعلن أسطول الصمود العالمي، الخميس، أن منظمة الطوارئ الإيطالية "إيميرجنسي" (غير حكومية)، سترسل سفينتها المخصّصة للإنقاذ "لايف سبورت"، للانضمام إلى الأسطول المتجه إلى قطاع غزة.