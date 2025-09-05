الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية حارس غرب سلفيت، وشنت حملة اعتقالات واسعة طالتأكثر من 15 مواطنا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، ونائب رئيس المجلس القروي تيسير كليب، وعضو المنطقة التنظيمية أيسر شملاوي، إلى جانب عدد كبير من أبناء القرية، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما دهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية وفتشت عدة منازل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في محيط المقبرة وحي الشارقة، ودهمت عدداً من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، عرف من بينها منزلان يعودان لعائلتي داوود والقواس.

كما نصب جنود الاحتلال حاجزاً عسكرياً طياراً وسط المدينة، أوقفوا خلاله المواطنين وحققوا معهم، واعتقلوا شابا لم تُعرف هويته بعد أثناء مروره على الشارع الرئيسي.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من قرية المغير، شمال شرق المدينة.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: وطن عبدالباسط أبو عليا (22 عاما)، ومحمد رايق أبو نعيم (19 عاما)، ويسري موسى أبو عليا (38 عاما)، وذلك عقب دهم منازلهم في القرية وتفتيشها.