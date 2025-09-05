تظاهرات في المغرب رفضا للعدوان على غزة ودعما لأسطول الصمود

فلسطين اليوم

تظاهر مئات المواطنين المغاربة في مدينتي مراكش ومكناس، الخميس، رفضًا لعدوان الاحتلال على غزة وما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة وتجويع، ودعما لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو القطاع بهدف كسر الحصار المستمر منذ 18 عامًا.

وجاءت التظاهرات بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وبمشاركة نشطاء حقوقيين وفاعلين من مختلف التيارات، حيث رددوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ورافضة للتجويع والتهجير، من بينها: "فلسطين تقاوم"، و"لا للتجويع ولا للإبادة"، و"يا شهيد ارتاح.. سنواصل الكفاح".

وندّد المشاركون بالدعم الغربي، ولا سيما الأميركي، لكيان الاحتلال مؤكدين أن ما يحدث يشكّل جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.