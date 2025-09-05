تعرف على حالة طقس فلسطين اليوم الجمعة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً و البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وعن هذه الليلة، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.