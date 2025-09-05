بصل: الاحتلال دمر المنطقة الجنوبية لحي الزيتون بالكامل

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، الخميس،إن الاحتلال الإسرائيلي دمر 100% من المنطقة الجنوبية لحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأضاف بصل، في تصريحات صحفية، "رصدنا تدميرا واسعا في المناطق الشرقية لمدينة غزة".

وأشار بصل إلى أن الاحتلال يستخدم الروبوتات المفخخة والجرافات والقصف؛ لتدمير المنازل في حي الزيتون.

وأكد بصل، إلى أن الاحتلال دمر بشكل كامل محافظتي رفح وشمالي غزة.

وفي 13 أغسطس الماضي، شن جيش الاحتلال عدوانا بريا داخل مدينة غزة، ارتكب خلاله سلسلة من جرائم الإبادة بحق العائلات الفلسطينية والأحياء السكنية المكتظة.