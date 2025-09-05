19 شهيدًا بقصف الاحتلال منازل وخيامًا بغزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 700، مرتكبا مجازر دامية لا تتوقف بحق المدنيين العزل، بالتزامن مع حرب تجويع غير مسبوقة حصدت عشرات الأرواح.

ومنذ منتصف الليل، استشهد 19 مواطنا وأصيب العشرات بقصف الاحتلال شققًا سكنية وخيامًا للنازحين في مدينة غزة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة عددا من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال شقة لعائلة أبو عاصي في شارع الثلاثيني جنوبي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة على شارع الثلاثيني جنوبي مدينة غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة خان يونس

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون في غارة جديدة من طيران الاحتلال على مبنى هيئة التقاعد الذي يأوي نازحين في شارع الثورة وسط مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال استهدف شقة سكنية بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر، إثر قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة العفيفي داخل حرم الجامعة الإسلامية غرب المدينة.

وارتقى 87 شهيدًا، على الأقل، جرّاء عدوان الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الخميس.