سفينة إيطالية تنضم إلى أسطول الصمود

فلسطين اليوم

أعلن أسطول الصمود العالمي، الخميس، أن منظمة الطوارئ الإيطالية "إيميرجنسي" (غير حكومية)، سترسل سفينتها المخصّصة للإنقاذ "لايف سبورت"، للانضمام إلى الأسطول المتجه إلى قطاع غزة.

وقال الأسطول في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "سترسل منظمة الطوارئ الإيطالية إيميرجنسي، سفينتها المخصّصة للإنقاذ (لايف سبورت)، البالغ طولها 51 مترا، للانضمام إلى الأسطول" المتجه إلى غزة.

وأضاف: "تُستخدم السفينة عادة في عمليات إنقاذ المهاجرين بالبحر المتوسط، لكنها ستقدم هذه المرة دعما طبيا ولوجستيا".

وتنضم السفينة بذلك إلى الأسطول الذي يضم عشرات القوارب ومئات الأشخاص من 44 دولة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن أسطول الصمود العالمي، انضمام ماندلا مانديلا حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا إلى قافلة الأسطول.

والأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود" من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوى شمال غرب إيطاليا.