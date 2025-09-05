3 إصابات بينهم طفلان برصاص واعتداء الاحتلال جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أصيب 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، برصاص واعتداء جيش الاحتلال، مساء الخميس، في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي باليد لشاب (18 عامًا) خلال اقتحام بلدة بيتا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، وتمركزت في الحارة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية.

وبينت المصادر أن تلك القوات اعتدت ضربًا على طفلين في بيتا، بعد احتجازهما وسط البلدة، خلال عملية الاقتحام.

ودهم جنود الاحتلال عدة منازل فلسطينية وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها.