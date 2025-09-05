شرطة الاحتلال تعتقل متظاهرين في حيفا طالبوا بوقف الإبادة بغزة

فلسطين اليوم

اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء الخميس، 10 متظاهرين فلسطينيين على الأقل، واعتدت على آخرين، خلال وقفة منددة بحرب الإبادة والتجويع في غزة، نظمت في ساحة الأسير بمدينة حيفا.

وأفادت مصادر محلية بأن العشرات تظاهروا أمام مركز شرطة الاحتلال، تضامنا مع المعتقلين في الوقفات السابقة، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

وقرع المتظاهرون أوانيَ معدنية، تعبيرا عن رفضهم لسياسات التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أهالي غزة.

كما رفعوا لافتات وشعارات منددة بالحرب، كتب على بعض منها "لا لتجويع غزة"، "غزة تموت جوعا"، "أوقفوا حرب الإبادة"، بالإضافة إلى صور لأهالي غزة المجوّعين، وقراءة وصايا لشهداء ومؤثرين من القطاع.

ومنذ نحو شهرين، تنظم هذه الوقفة أسبوعيا في ساحة الأسير بالمدينة، بمشاركة العشرات من المتظاهرين؛ وذلك بدعوة من الحراك الموحد في الداخل الفلسطيني.