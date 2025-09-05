إصابات في هجوم للمستوطنين على تجمعين فلسطينيين جنوبي الضفة

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، تجمعين في الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأطلقوا الرصاص على المنازل، واعتدوا بالضرب على عدد من السكان.

وأفادت مصادر محلية، بوقوع عدة إصابات إثر اعتداء مستوطنين على الأهالي في خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل.

وبحسب المصادر، هاجم المستوطنين المنطقة وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المنازل، وبثوا حالة من الرعب في صفوف السكان.

وفي السياق نفسه، أطلق مستوطنون النار بكثافة تجاه المنازل في منطقة حَمَرّوش شرق بلدة سعير شمال شرق الخليل، بعد اقتحامها.

ووجه الأهالي نداءات استغاثة، فيما اقتحم جيش الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين.

وخلال أغسطس/آب الماضي، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 1613 اعتداء نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون بالضفة الغربية.