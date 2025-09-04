أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيراً جماعياً قسرياً في الضفة

فلسطين اليوم

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، إن المواطنين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون تهجيراً جماعياً قسرياً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ما يزيد من خطر التطهير العرقي بالأراضي المحتلة.

وأفاد بيان صادر عن المنظمة، بأن سياسات "إسرائيل" القائمة على ضم الأراضي بالضفة الغربية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أفادت المنظمة بأن "فرقها شهدت خلال عام 2025 سياسات وممارسات صُممت بوقاحة لترحيل الفلسطينيين من أرضهم، ومنع أي إمكانية للعودة".

وخلصت إلى أن "إنهاء الاحتلال يبقى هو السبيل الوحيد لتخفيف المعاناة الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون".

وحثت المنظمة، الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ممارسة ضغوطات جادة لوقف الممارسات التي تضر بالفلسطينيين وتُهجّرهم، وضمان إنهاء الاحتلال غير القانوني.

ولفتت إلى أنها "تشهد كيف أصبحت المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال واقعًا طبيعيا أكثر من أي وقت مضى في تاريخ المنظمة الممتد على مدى 36 عاماً من تقديم الرعاية الطبية والنفسية في فلسطين".