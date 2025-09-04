مشروبات شائعة تُسبب الصلع والشيب المبكر!

فلسطين اليوم

كشفت مراجعة علمية شاملة عن مشروبين قد يكونان من العوامل الخفية وراء انتشار حالات تساقط الشعر والشيب المبكر حول العالم.

ويمكن أن يثار تساقط الشعر بعوامل عديدة، بما فيها الجينات والهرمونات وبعض العلاجات الطبية. كما أن نقص المغذيات الشديد هو سبب شائع، لكن التأثير الخفي للعوامل الغذائية على صحة الشعر ما يزال قيد الاستكشاف.

وللحصول على صورة أوضح، حلل الباحثون بيانات 17 دراسة تغذية شملت أكثر من 61 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 7 و77 عاما، معظمهم من النساء.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج مقلقة تدفع لإعادة النظر في العادات الغذائية اليومية. فقد وجد الباحثون أن المشروبات السكرية قد تكون السبب الخفي الذي يعزز تساقط الشعر والشيب المبكر من الداخل إلى الخارج.

وتعمل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة على تحفيز إفراز الزيوت الطبيعية في فروة الرأس بشكل مفرط، مما يؤدي إلى انسداد المسام والتهاب البصيلات.

ورغم هذه النتائج المقلقة، أظهرت الدراسة أن فيتامين "د" يحقق نتائج مبهرة في مقاومة تساقط الشعر، حيث ساعد في تحسين حالات الثعلبة ونمو الشعر لدى معظم المشاركين. كما برز الحديد والبروتين كعوامل مساعدة أساسية في الحفاظ على صحة الشعر وكثافته.

وينصح الباحثون بالحد من المشروبات السكرية، مع زيادة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "د" والحديد والبروتينات. وفي الحالات المتقدمة، يمكن اللجوء إلى العلاجات الدوائية مثل المينوكسيديل أو التقنيات الحديثة مثل العلاج بالليزر منخفض المستوى.

ويشدد الأطباء على أهمية عدم الانتظار حتى تصبح مشكلة الشعر واضحة للعيان، محذرين من أن التدخل المبكر هو العامل الحاسم في نجاح أي خطة علاجية، خاصة للأفراد الذين لديهم استعداد وراثي لتساقط الشعر.

وهذه الدراسة تفتح الباب أمام فهم أعمق للعلاقة بين النظام الغذائي وصحة الشعر، وتقدم أملا جديدا لملايين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل التساقط والشيب المبكر حول العالم.