سرايا القدس تقصف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً بالهاون في مدينة غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى "لواء العامودي" مقر قيادة وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان عسكري: "قصفنا صباح اليوم بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى - لواء العامودي بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) مقر قيادة وسيطرة للعدو الصهيوني داخل مدرسة الفرقان جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة".

وتواصل سرايا القدس، بالتعاون والاشتراك مع الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، موقعة في صفوفه خسائر مادية وبشرية فادحة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و746 شهيداً، و161 ألفاً و245 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً.