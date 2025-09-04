أسلحة جديدة لإدارة سجون الاحتلال.. نوعها مواصفاتها

فلسطين اليوم

قالت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتجهز للتزود بـبنادق "شاتجانز"، وهي أسلحة مُزوّدة بذخيرة مُتخصصة تُمكّن السجانين من تحييد أي أسير أو أي تهديد آخر بسرعة، دون التسبب في إصابات قاتلة.

وتُعدّ هذه الخطوة "جزءًا من تعزيز مفهوم الأمن في السجون، في مواجهة آلاف الأسرى الفلسطينيين في "إسرائيل".

ويُعاني الأسرى الفلسطينيون، من تنفيذ إدارة السجون لعمليات قمع وتفتيش أسبوعية، باستخدام الكلاب البوليسية والأسلحة و"الفرد الكهربائي"، ترافقها اعتداءات جسدية ولفظية بحق الأسرى، إضافة إلى تفشٍ واسع لمرض "الجرب – السكابيوس" بين صفوف الأسرى، بينهم أطفال، وسط حرمان من العلاج ووضع المصابين مع غير المصابين، الأمر الذي فاقم انتشار المرض وتسبب بمعاناة شديدة وصلت حدّ النزيف من كثرة الحكة.