أطعمة تحمي من الشيخوخة

أفادت كبيرة أطباء عيادة إعادة التأهيل والطب الوقائي بالمركز العلمي الروسي للجراحة الدكتورة إينا ريشيتوفا، بأن المواد الواقية من الشيخوخة قادرة على إبطاء التقدم في السن.

وقالت الأخصائية: "أن هناك عدة مواد واقية من الشيخوخة يمكن أن تساعد في إبطاء عملية التقدم في السن، من بينها الكركمين، والمغنيسيوم، وفيتامين D، وفيتامين K2.

وأوضحت ريشيتوفا: "ندرس حاليا تأثير هذه المواد على الشيخوخة والحالة العامة للجسم لاختيار الأنسب. وبناء على هذه الدراسات، سننشئ لوحة المؤشرات الحيوية للشيخوخة، والتي ستضم مجموعة من المؤشرات المستهدفة المرتبطة بالعديد من آليات الشيخوخة الرئيسية".

وأضافت، أن البحث يشمل دراسة كل من العوامل الأساسية لحماية الشيخوخة والمواد الطبيعية الموجودة في الثمار والفواكه، مثل: التورين، الغلايسين، البربيرين، NAC (مضاد أكسدة)، الفيسيتين، اليوريوليثين، والميتفورمين، حيث يعالج الأخير أيضا مقاومة الأنسولين. وأكدت أن هذه المواد تعتبر عوامل حماية من الشيخوخة، لكن لا يوجد حتى الآن عامل واحد يمكن اعتباره الأكثر فعالية.

وأشارت إلى أهمية الطب الشخصي في هذا المجال: "لا توجد حبة دواء فريدة 'تعالج كل شيء'. يجب دائما التعامل مع كل شخص على حدة، لأن المستقبل للطب الشخصي. أولا، يتم تحديد آلية الشيخوخة المعطلة (هناك ما لا يقل عن 15 آلية معروفة حاليا)، ثم يبدأ التدخل على هذه الآلية فقط. وسيكون لكل شخص مجموعة خاصة به من عوامل الحماية ضد الشيخوخة".