ليبرمان: على الحكومة أن تضع عرضاً واضحاً لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى

أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، أن حكومة السابع من أكتوبر 2023 (ائتلاف نتنياهو) تقودنا إلى وضع نكاد نكون فيه على بُعد خطوة واحدة من اعتراف أوروبي كامل بالدولة الفلسطينية.

ودعاء ليبرمان "إسرائيل"، لأن تضع على طاولة المفاوضات عرضاً واضحاً، وهو إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى، فبهذه الطريقة فقط سينتقل الضغط السياسي مجدداً إلى حماس.

وكرر ليبرمان مهاجمته لحكومة بنيامين نتنياهو بشأن تعاملها مع ملف الأسرى الإسرائيليين، وإنهاء الحرب على غزة، معتبراً أنها تعمل لمصالحها الشخصية وليس لأمن الكيان.